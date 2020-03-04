Для фундаментальных изменений в здравоохранении нужно больше, чем полгода, - Скалецкая о своей отставке

4 марта, 2020, 17:53

Свою отставку прокомментировала глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Лично для меня главным вопросом является не должность, а продолжение реформ в Украине. В частности, важнейшей и сложнейшей из них - реформа системы охраны здоровья. Поэтому для меня чрезвычайно важно, чтобы на эту должность был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменений в нашей системе. Ведь эта реформа неизбежна и крайне необходима как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев", - написала Скалецкая.

Она подчеркнула, что для того, чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, требуется больше времени, чем полгода.

"За эти 6 месяцев работы в непростых условиях нам удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи. Удалось достичь существенного прогресса в отдельных отраслях: это, прежде всего, трансплантология, вакцинация, экстренная помощь. Разработана стратегия преодоления онкологических заболеваний", - отметила Скалецкая.

Также она поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского "за возможность служить своей стране на этом посту и за добрые слова", сказанные сегодня с трибуны Верховной Рады. Скалецкая пожелала своим коллегам и преемнику сил на посту главы Министерства здравоохранения.

"Спасибо своей команде. Моим заместителям Андрею Семиволосу, Виктору Ляшко, Дмитрию Ковалю, Дмитрию Луферу, Ирине Шевченко, Инне Солодкой, а также всем работникам Министерства здравоохранения, жившим проблемами украинской медицины и отдававшим весь свой опыт и силы для того, чтобы двигать реформу вперед", - написала Скалецкая.

А также добавила, что в любом статусе останется адвокатом медицинской реформы. Она продолжит работу в этой области, но как эксперт.