Дело "крымских диверсантов": у политзаключенного Дудки чесотка и язва, - сын

4 марта, 2020, 12:07

Фигурант так называемого дела "крымских диверсантов", украинский политзаключенный Владимир Дудка подхватил в российской колонии чесотку. Также у мужчины диагностировали язву двенадцатиперстной кишки

Об этом на своей странице в рассказал его сын Илья.

"Позвонил отец. Вчера его поместили в медблок. Перед этим вывозили из колонии в больницу на обследование. После пяти месяцев невыносимого зуда от сыпи и постоянных болей в желудке отца, наконец, осмотрели дерматолог и гастроэнтеролог. Диагнозы - чесотка и язва двенадцатиперстной кишки ", - пишет Илья Дудка.

Ранее сын политзаключенного писал, что Владимир Дудка жалуется на непонятный зуд по всему телу, а также на боли в желудке. В колонии его осмотрел врач, но диагноз не установил, поэтому и эффективного лечения назначено не было.

"Пять месяцев (!) отец был носителем чесотки, изнурительного паразитарного заболевания. Пять месяцев круглосуточного зуда, который может довести любого человека до нервного срыва, - возмущается Илья. - Мой отец держит себя в руках, но организм не выдерживает. Отсюда новая язва ЖКТ ".

Сын политзаключенного добавляет, что на прошлой неделе подали кассационную жалобу на приговор отцу.

Также Илья призывает всех неравнодушных писать письма его отцу в колонию - это важная моральная поддержка для незаконно осужденного Владимира Дудки.

Адрес для писем: Владимир Михайлович Дудка, 1964 г. р., ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю, 355044 г. Ставрополь-44, Россия.

Письма должны быть на русском языке - такое требование исправительного учреждения, в котором находится заключенный.