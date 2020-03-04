Дело "крымских диверсантов": у политзаключенного Дудки чесотка и язва, - сын
Об этом на своей странице в рассказал его сын Илья.
"Позвонил отец. Вчера его поместили в медблок. Перед этим вывозили из колонии в больницу на обследование. После пяти месяцев невыносимого зуда от сыпи и постоянных болей в желудке отца, наконец, осмотрели дерматолог и гастроэнтеролог. Диагнозы - чесотка и язва двенадцатиперстной кишки ", - пишет Илья Дудка.
Ранее сын политзаключенного писал, что Владимир Дудка жалуется на непонятный зуд по всему телу, а также на боли в желудке. В колонии его осмотрел врач, но диагноз не установил, поэтому и эффективного лечения назначено не было.
"Пять месяцев (!) отец был носителем чесотки, изнурительного паразитарного заболевания. Пять месяцев круглосуточного зуда, который может довести любого человека до нервного срыва, - возмущается Илья. - Мой отец держит себя в руках, но организм не выдерживает. Отсюда новая язва ЖКТ ".
Сын политзаключенного добавляет, что на прошлой неделе подали кассационную жалобу на приговор отцу.
Также Илья призывает всех неравнодушных писать письма его отцу в колонию - это важная моральная поддержка для незаконно осужденного Владимира Дудки.
Адрес для писем: Владимир Михайлович Дудка, 1964 г. р., ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю, 355044 г. Ставрополь-44, Россия.
Письма должны быть на русском языке - такое требование исправительного учреждения, в котором находится заключенный.
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