1,1 млн грн зарплаты, 3 квартиры и книги "Ленин с нами?" - Аваков подал декларацию о доходах
Об этом сообщает издание " РБК-Украина " со ссылкой на сайт деклараций НАПК.
Арсен Аваков задекларировал 33 произведения искусства, трое часов, антикварные изделия, коллекционные монеты, украшения и одежду жены.
Министр внутренних дел задекларировал 12 акций в ПАО ФК "Металлист". Аваков отметил, что за год получил зарплату в размере 1120887 гривен.
Среди задекларированного министром - авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, английском и украинском языках, стоимостью 25 тыс. 600 грн каждая.
В ежегодной декларации министра за 2019 год указано также три квартиры (одна из которых 657,9 м.кв), два земельных участка по 1200 кв.м, номер в гостинице. Одна из земельных участков принадлежит жене Авакова.
- Напомним, 3 марта на фоне слухов об отставке Гончарука президент Зеленский назвал Авакова одним из наиболее эффективных министров
- Ранее, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос журналистов относительно "испытательного срока" министра внутренних дел Арсена Авакова
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
Читайте также
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии