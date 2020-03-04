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Espreso.tvОбщество1,1 млн грн зарплаты, 3 квартиры и книги "Ленин с нами?" - Аваков подал декларацию о доходах

1,1 млн грн зарплаты, 3 квартиры и книги "Ленин с нами?" - Аваков подал декларацию о доходах


фото: kmu.gov.ua
В ежегодной декларации министра за 2019 год указано также три квартиры (одна из которых 657,9 м.кв), два земельных участка по 1200 кв.м, номер в гостинице

Об этом сообщает издание " РБК-Украина " со ссылкой на сайт деклараций НАПК.

Арсен Аваков задекларировал 33 произведения искусства, трое часов, антикварные изделия, коллекционные монеты, украшения и одежду жены.

Министр внутренних дел задекларировал 12 акций в ПАО ФК "Металлист". Аваков отметил, что за год получил зарплату в размере 1120887 гривен.

Среди задекларированного министром - авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, английском и украинском языках, стоимостью 25 тыс. 600 грн каждая.

В ежегодной декларации министра за 2019 год указано также три квартиры (одна из которых 657,9 м.кв), два земельных участка по 1200 кв.м, номер в гостинице. Одна из земельных участков принадлежит жене Авакова.

  • Напомним, 3 марта на фоне слухов об отставке Гончарука президент Зеленский назвал Авакова одним из наиболее эффективных министров
  • Ранее, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос журналистов относительно "испытательного срока" министра внутренних дел Арсена Авакова

 

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