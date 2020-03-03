Жители Черновцов требуют изолировать жену инфицированного коронавирусом украинца

Об этом сообщает "Общественное".

"Они требуют изолировать жену инфицированного коронавирусом буковинца", - говорится в сообщении.

По словам жителя подъезда Игоря Семенко, он видел, как скорая забирала инфицированного мужчину. Поэтому жильцы дома требуют изолировать его жену.

"Что значит домашний карантин? Кто стоит под дверью и смотрит, чтобы она не вышла?" - сказал он.

Напомним, жену инфицированного проверяют на заражение коронавирусом, ее результат будет готов через два дня. По словам и.о. руководителя Лабораторного центра МЗ Натальи Гопко, у нее нет симптомов, поэтому она находится дома в самоизоляции.