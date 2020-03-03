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Espreso.tvОбществоЖители Черновцов требуют изолировать жену инфицированного коронавирусом украинца

Жители Черновцов требуют изолировать жену инфицированного коронавирусом украинца

Примерно 20 человек пришли под подъезд одного из черновицких домов

Об этом сообщает "Общественное".

"Они требуют изолировать жену инфицированного коронавирусом буковинца", - говорится в сообщении.

По словам жителя подъезда Игоря Семенко, он видел, как скорая забирала инфицированного мужчину. Поэтому жильцы дома требуют изолировать его жену.

"Что значит домашний карантин? Кто стоит под дверью и смотрит, чтобы она не вышла?" - сказал он.

Напомним, жену инфицированного проверяют на заражение коронавирусом, ее результат будет готов через два дня. По словам и.о. руководителя Лабораторного центра МЗ Натальи Гопко, у нее нет симптомов, поэтому она находится дома в самоизоляции.

  • Напомним, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19 .
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