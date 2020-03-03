Задержанного в Греции экс-комбата "Айдара" Мельничука привезли в суд, - МИД

3 марта, 2020, 13:51

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука, задержанного в Греции по запросу России, доставили в суд, где будет решаться вопрос о его аресте

Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН .

Он уточнил, что предоставляет информацию по состоянию на 12.00.

"Сергей Мельничук доставлен в суд города Салоники. Его состояние здоровья удовлетворительное, он обеспечен всем необходимым", - сказал Погорельцев.

Вместе с тем он отметил, что встреча Мельничука с прокурором пока не началась, поскольку прокуратура при суде города Салоники ожидает необходимые документы от Национального бюро Интерпола в Греции.

Также в суд прибыли консул Украины в Салониках, адвокат и жена Мельничука с ребенком.

"По просьбе консула задержанному было разрешено пообщаться с семьей", - сообщил Погорельцев.

При этом консульством Украины в Салониках предоставляется необходимое содействие и помощь жене и малолетнему ребенку задержанного.

"Позиция стороны защиты основывается на том, что, согласно сообщению Генерального секретариата Интерпола, сведения о розыске Сергея Мельничука, размещенные в учете этой международной правоохранительной организации, было заблокировано в связи с проверкой на соответствие правилам Международной организации уголовной полиции (Интерпол), в частности, из-за политической мотивированности такого розыске. Указанное сообщение Генерального секретариата Интерпола было направлено в адрес национальных бюро Интерпола всех стран-участниц Между народной организации уголовной полиции ", - сообщил Погорельцев.