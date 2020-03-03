Из-за протестов соседей: в Черновцах жену инфицированного коронавирусом забрали в больницу

3 марта, 2020, 22:11

В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, информирует hromadske .

"Мы женщину забрали. Она нервничает и устала. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию потому, что люди кричали", - рассказала Полищук.

Она подчеркнула, что "для отправки женщины в обсервацию нет медицинских показателей - это чисто социальные причины".

Полищук также отметила, что не будет разглашать, куда отвезли женщину ради ее безопасности.

В Черновцах жену инфицированного коронавируса Украинской забрали на обсервацию в больницу.



Медицинских оснований для этого не было - она находилась на самоизоляции у себя дома, но жители дома устроили протест pic.twitter.com/Lhr7XhGPkA - hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020