Из-за протестов соседей: в Черновцах жену инфицированного коронавирусом забрали в больницу
Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, информирует hromadske .
"Мы женщину забрали. Она нервничает и устала. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию потому, что люди кричали", - рассказала Полищук.
Она подчеркнула, что "для отправки женщины в обсервацию нет медицинских показателей - это чисто социальные причины".
Полищук также отметила, что не будет разглашать, куда отвезли женщину ради ее безопасности.
В Черновцах жену инфицированного коронавируса Украинской забрали на обсервацию в больницу.- hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020
Медицинских оснований для этого не было - она находилась на самоизоляции у себя дома, но жители дома устроили протест pic.twitter.com/Lhr7XhGPkA
- Ранее сообщалось, что жители Черновцов требуют изолировать жену инфицированного коронавирусом украинца.
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