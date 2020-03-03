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Espreso.tvОбществоИз-за протестов соседей: в Черновцах жену инфицированного коронавирусом забрали в больницу

Из-за протестов соседей: в Черновцах жену инфицированного коронавирусом забрали в больницу

В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, информирует hromadske .

"Мы женщину забрали. Она нервничает и устала. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию потому, что люди кричали", - рассказала Полищук.

Она подчеркнула, что "для отправки женщины в обсервацию нет медицинских показателей - это чисто социальные причины".

Полищук также отметила, что не будет разглашать, куда отвезли женщину ради ее безопасности.

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