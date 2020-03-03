3 марта, 2020, 18:58

Заместитель председателя "Слуги народа" Евгения Кравчук готова поддержать президента вотношении Авакова в должности министра

Об этом она сказала в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Эспрессо.TV.

"Я лично думаю, что это конечно не идеальная работа. И одним из упреков, который есть к министерству - неполная укомплектация райотделов полиции. Это проблема, которая тянется годами. С точки зрения: я бы проголосовала за то, чтобы министр Аваков остался на должности. Да, если это будет общая позиция и президента, и профильного комитета. Я готова ее поддержать. Претензии есть, но эти претензии не такие, чтоб это было какое-то принципиальное для меня голосование", - сказала нардеп.