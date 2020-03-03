Wizz Air готовится расширить присутствие в Украине и думает над внутренними рейсами

3 марта, 2020, 12:57

Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил, что работает над планами по расширению своего присутствия на украинском рынке

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Джозес Варади во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади отметил, что украинский рынок авиаперевозок является стратегически важным для компании и Wizz Air обрабатывает планы по расширению присутствия", - сообщают в Мининфраструктуры.

Там отмечают, что среди возможных способов расширения авиакомпании на рынке Украины - запуск внутренних украинских рейсов и запуск новых направлений из украинских городов за границу.

В планах Мининфраструктуры увеличить долю лоукостеров на рынке авиаперевозок Украины до 45% к концу 2020 года.