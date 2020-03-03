Впервые с 2008 года ФРС на экстренном заседании существенно снизила учетную ставку из-за коронавируса

3 марта, 2020, 17:29

Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Снижение ставки связано с увеличением рисков от распространения коронавируса.

"ФРС внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив, будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - говорится в сообщении резервной системы по итогам экстренного заседания, созванного впервые после кризиса 2008 года.