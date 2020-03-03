Впервые с 2008 года ФРС на экстренном заседании существенно снизила учетную ставку из-за коронавируса
3 марта, 2020, 17:29
Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Снижение ставки связано с увеличением рисков от распространения коронавируса.
"ФРС внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив, будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - говорится в сообщении резервной системы по итогам экстренного заседания, созванного впервые после кризиса 2008 года.
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