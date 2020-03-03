Vodafone Украина продолжит работу под известным брендом международной компании

4 марта, 2020, 10:05

Соглашение о стратегическом партнерстве стороны подписали в Киеве в начале марта

Vodafone Group и Vodafone Украина подписали новое соглашение, в рамках которого украинская компания будет работать под международным брендом в течение следующих пяти лет. Новое стратегическое партнерство позволит Vodafone Украины получить доступ к международной экспертизе в следующих областях: ІТ-трансформация, интернет вещи, услуги на базе 5G. В рамках сотрудничества также запустят полноценное национальное покрытие 4G.

"Я горжусь тем, как выросла украинская компания за последние 5 лет. И как успешно использует товары и услуги Vodafone Group. Приложение Vodafone одно из самых популярных и инновационных. Также будут реализованы многие новые проекты. Мы будем предоставлять услуги поддержки сети и ІоТ-сервиса. Что очень важно для цифровой реформы государственных услуг, которая является приоритетной сейчас в Украине. В общем, новое соглашение будет способствовать дальнейшей синергии между нашими компаниями", - говорит CEO Vodafone Partner Markets Диего Массида.

Компании сотрудничают последние 5 лет. За это время Украина получила эксклюзивный доступ к продуктам и услугам. В результате клиенты получили доступные роуминговые тарифы, высокий уровень надежности соединения и безопасности сети. А еще Украина включили в глобальной ІоТ-платформы, мирового лидера в сфере интернета вещей. Украинские разработчики цифровых решений и продуктов получат возможность выхода на международный рынок.

"Ключевыми результатами нашего партнерства стали эффективное строительство и запуск сетей нового поколения в Украине, а также доступ к глобальной платформе интернета вещей. В последние годы Украина фактически импортировала цифровые технологии, платформы и решения. Надеюсь, что следующие несколько лет станут для нас окном возможностей на мировом рынке цифровых решений Мы накопили глубокие знания в области ІТ, ІоТ для аналитики, которые могут пользоваться спросом на других рынках, где присутствует Vodafone", - считает Генеральный директор Vodafone Украины Ольга Устинова.

Копания Vodafone работает в 24 странах и имеет партнерские соглашения с операторами в 42-х странах. В мире ее услугами пользуются 625 млн абонентов сотовой связи, 27 млн пользователей фиксированного интернета и 22 миллионов пользователей ТВ.