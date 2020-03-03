В Украине есть 2 тыс. спецбоксов для пациентов и достаточно тест-систем для выявления коронавируса, - Скалецкая

3 марта, 2020, 16:24

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине есть 2 тыс. спецбоксов для пациентов

Об этом Скалецкая заявила в прямом эфире телеканала Еспресо.TV.

"На сегодняшний день тест-систем хватает. Мы получили последнюю поставку, это 30 тест-систем. Каждая тест-система это 100 возможных пройденных тестов", - сообщила руководительница МОЗ.

Скалецкая также отметила, что в случае увеличения количества инфицированных, определенные отделения или больницы будут перепрофилироваться под конкретный вид пациентов.

"На сегодня у нас есть готовые боксы, где такие лица будут помещаться. Сегодня мы говорим, что в Украине есть около 2 тыс. таких боксов", - рассказала руководитель МЗ.

Она также добавила, что 2 тыс. боксов должно хватить, если все граждане будут соблюдать правила и обращаться к врачу при первых симптомах.