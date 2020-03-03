В украинца с коронавирусом нет вирусной пневмонии или других осложнений, - Радуцкий

3 марта, 2020, 12:41

Больного изолированно в лаборатории. Осложнений, сопровождающих коронавирус, у него не обнаружено

Об этом сообщил в кулуарах Верховной Рады председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Еспресо.TV .

"В Украине зафиксирован один случай коронавируса. В городе Черновцы больной, 29 числа (февраля) из Италии прилетел в Румынии, а в Румынии сел на свою машину и возвращался домой в Украину, на границе Украины был остановлен санитарным контролем. У него была повышенная температура, сухой кашель ", - рассказал нардеп.

По его словам, больного с подозрением на COVID-19 сразу отправили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача.

По словам больного, он ни с кем не контактировал, и его состояние было удовлетворительным.

"После того, 1 числа, когда ему стало немного хуже, его госпитализировали: семейный врач направил к нему специализированную машину, которая его доставила в инфекционное отделение, где сначала были проведены тесты на один, второй грипп, и они были отрицательные. После того был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории в городе Киеве, и та лаборатория подтвердила случай коронавируса. Человек в удовлетворительном состоянии. Осложнений тех, которые могут возникать при этом, а это вирусная пневмония, у него, к счастью, пока нет ", - отметил Радуцкий.