В России четыре самолета совершили экстренные посадки
В двух случаях авиарейсы были прерваны из-за анонимных угроз о минировании, сообщает DW.
Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Владивосток - Москва, сел в аэропорту Хабаровска, а самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву - в Перми. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В результате проверки следов взрывчатки на борту самолетов обнаружено не было.
Между тем в аэропорт Шереметьево экстренно вернулся Boeing 737 "Аэрофлота", летевший в швейцарский Цюрих. Причиной внеплановой посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками. Чуть позже в Шереметьево вернулся и A320 "Аэрофлота", выполнявший рейс в столицу Болгарии Софию. Согласно источникам, самолет развернулся над Беларусью из-за сработавшего датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей. Обе посадки прошли штатно, пострадавших нет.
В России уже несколько недель не проходит волна анонимных сообщений о заминировании. Объектами угроз становятся, в основном, школы, помещения судов и торговые центры. Власть то и дело вынуждена эвакуировать десятки тысяч людей. По официальным данным, подоплека происходящего неясна. Угрозы поступают в основном по электронной почте. По указанию ФСБ, заблокированы около десятка иностранных интернет-служб, по каналам которых предположительно приходят сообщения о минировании.
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