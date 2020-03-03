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Espreso.tvОбществоВ России четыре самолета совершили экстренные посадки

В России четыре самолета совершили экстренные посадки


фото: reuters
В России за один день четыре самолета были вынуждены совершить экстренную посадку

В двух случаях авиарейсы были прерваны из-за анонимных угроз о минировании, сообщает DW.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Владивосток - Москва, сел в аэропорту Хабаровска, а самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву - в Перми. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В результате проверки следов взрывчатки на борту самолетов обнаружено не было.

Между тем в аэропорт Шереметьево экстренно вернулся Boeing 737 "Аэрофлота", летевший в швейцарский Цюрих. Причиной внеплановой посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками. Чуть позже в Шереметьево вернулся и A320 "Аэрофлота", выполнявший рейс в столицу Болгарии Софию. Согласно источникам, самолет развернулся над Беларусью из-за сработавшего датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей. Обе посадки прошли штатно, пострадавших нет.

В России уже несколько недель не проходит волна анонимных сообщений о заминировании. Объектами угроз становятся, в основном, школы, помещения судов и торговые центры. Власть то и дело вынуждена эвакуировать десятки тысяч людей. По официальным данным, подоплека происходящего неясна. Угрозы поступают в основном по электронной почте. По указанию ФСБ, заблокированы около десятка иностранных интернет-служб, по каналам которых предположительно приходят сообщения о минировании.

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