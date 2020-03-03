В Минцифры позаботились о безопасном интернете для детей: перевели немецкую социальную рекламу

3 марта, 2020, 16:14

3 марта 2020 года Министерство цифровой трансформации совместно с уполномоченным по правам ребенка опубликовали социальный видеоролик о необходимости защиты детей в интернете

Видеоролик опубликован на YouTube.

Концепция видеоролика заключается в том, что разные незнакомцы - от скинхедов до персонажей компьютерных игр - звонят в дверь дома, спрашивают у родителей, где ребенок, и беспрепятственно идут к нему. Заканчивается видеоролик титрами: "В реальной жизни вы бы защитили своих детей. Так почему не защитить их в интернете?"

Оригинал видео создан Центром безопасного Интернета Германии. Права принадлежат www.klicksafe.de. Озвучено группой Dublicat.

Советник по вопросам безопасного Интернета для детей при вице-премьер-министре цифровой трансформации Анастасия Дьякова прокомментировала запуск социальной рекламы:

"Риски, которые существуют в оффлайне, переходят в онлайн. Мы должны учить детей не только тому, как переходить дорогу на зеленый свет, но и тому, как безопасно пользоваться интернетом. Но вопрос безопасности онлайн не может быть решен локально, в пределах одной страны . Важно объединять усилия всех стран мира. Именно поэтому наши партнеры из Германии подтвердили идею предоставления прав на перевод и адаптацию данного видео ".