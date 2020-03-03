В Минцифры позаботились о безопасном интернете для детей: перевели немецкую социальную рекламу
Видеоролик опубликован на YouTube.
Концепция видеоролика заключается в том, что разные незнакомцы - от скинхедов до персонажей компьютерных игр - звонят в дверь дома, спрашивают у родителей, где ребенок, и беспрепятственно идут к нему. Заканчивается видеоролик титрами: "В реальной жизни вы бы защитили своих детей. Так почему не защитить их в интернете?"
Оригинал видео создан Центром безопасного Интернета Германии. Права принадлежат www.klicksafe.de. Озвучено группой Dublicat.
Советник по вопросам безопасного Интернета для детей при вице-премьер-министре цифровой трансформации Анастасия Дьякова прокомментировала запуск социальной рекламы:
"Риски, которые существуют в оффлайне, переходят в онлайн. Мы должны учить детей не только тому, как переходить дорогу на зеленый свет, но и тому, как безопасно пользоваться интернетом. Но вопрос безопасности онлайн не может быть решен локально, в пределах одной страны . Важно объединять усилия всех стран мира. Именно поэтому наши партнеры из Германии подтвердили идею предоставления прав на перевод и адаптацию данного видео ".
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