В Молдове на конкурсе вин Крым назвали Россией
Соответствующие данные указаны на сайте конкурса.
По результатам конкурса 7 место заняло вино "Бастардо Массандра" 2015 года. Страной происхождения вина организаторы указали Российскую Федерацию.
По данным проекту "Крим.Реалии" , оккупационная администрация Крыма уже выразила радость по поводу решения организаторов "несмотря на санкции".
"Вкус и аромат крымского вина пробивает блокадный статус республики: несмотря на санкции Запада и США, эксперты виноделия признали высокое качество" Бастардо Массандра "на международном уровне. Конкурс проводится под патронатом и по регламенту Международной Организации Винограда и Вина", - заявил подконтрольный Кремлю "министр сельского хозяйства "оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.
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