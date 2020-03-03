3 марта, 2020, 08:21

Организаторы винного конкурса Eurasia Wine & Spirits Competition 2020, который состоялся в Молдове, назвали оккупированный Россией украинский Крым российской территорией

Соответствующие данные указаны на сайте конкурса.

По результатам конкурса 7 место заняло вино "Бастардо Массандра" 2015 года. Страной происхождения вина организаторы указали Российскую Федерацию.

По данным проекту "Крим.Реалии" , оккупационная администрация Крыма уже выразила радость по поводу решения организаторов "несмотря на санкции".

"Вкус и аромат крымского вина пробивает блокадный статус республики: несмотря на санкции Запада и США, эксперты виноделия признали высокое качество" Бастардо Массандра "на международном уровне. Конкурс проводится под патронатом и по регламенту Международной Организации Винограда и Вина", - заявил подконтрольный Кремлю "министр сельского хозяйства "оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.