В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

3 марта, 2020, 16:13

В Киеве на мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - говорится в сообщении.

В то же время, в Департаменте не уведомили об ограничении движения на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе.