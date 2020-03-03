В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу
3 марта, 2020, 16:13
В Киеве на мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы
Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
"На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - говорится в сообщении.
В то же время, в Департаменте не уведомили об ограничении движения на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе.
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