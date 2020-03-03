В Германии отменили Лейпцигскую книжную ярмарку из-за коронавируса

Об этом сообщает DW.

"Здоровье наших участников, посетителей, гостей, партнеров и сотрудников является приоритетом", - заявили организаторы.

Выставка в Лейпциге - одно из крупнейших книжных событий Германии, которое ежегодно посещает большое количество поклонников самой разнообразной литературы.

В 2021 году это мероприятие должно было пройти с 18 по 21 марта.

Кроме того, отменены все мероприятия и фестиваль чтения Manga Comic Con.