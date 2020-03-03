В Германии отменили Лейпцигскую книжную ярмарку из-за коронавируса
3 марта, 2020, 16:59
Организаторы отменили проведение книжной выставки в Лейпциге из-за угрозы распространения коронавируса
Об этом сообщает DW.
"Здоровье наших участников, посетителей, гостей, партнеров и сотрудников является приоритетом", - заявили организаторы.
Выставка в Лейпциге - одно из крупнейших книжных событий Германии, которое ежегодно посещает большое количество поклонников самой разнообразной литературы.
В 2021 году это мероприятие должно было пройти с 18 по 21 марта.
Кроме того, отменены все мероприятия и фестиваль чтения Manga Comic Con.
- Напомним, по состоянию на 3 марта в мире от коронавируса в мире умерли уже 3117 человек, общее количество инфицированных составило около 91 тыс.
- Выздоровели после заражения коронавирусом 47995 человек.
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