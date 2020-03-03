В Египте 37 исламистов приговорили к смертной казни
3 марта, 2020, 12:11
Египетский суд одобрил смертный приговор для 37 боевиков местной террористической группировки, связанной с международной террористической группой "Исламское государство"
Об этом сообщает AP .
"Египетский суд в понедельник приговорил к смертной казни 37 подсудимых, среди которых один из самых известных боевиков страны, после вынесения им приговоров за террористическую деятельность", - говорится в сообщении.
Уголовный суд Каира заявил, что обвиняемых обвиняют в принадлежности к представителю террористической группировки "Исламское государство".
Среди приговоренных к смертной казни Хишам эль-Ашмави - лидер боевиков, бывший военный офицер, которого захватили в Ливии в конце 2018 года. Военный суд отдельно приговорил эль-Ашмави к смертной казни в ноябре за его участие в десятках нападений на правительственные объекты.
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