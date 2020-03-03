В 2014 году Нидерланды готовили тысячу солдат для эвакуации тел погибших в сбитом Boeing MH-17 - голландские СМИ

3 марта, 2020, 19:05

Военную операцию по эвакуации тел погибших с территории боевиков начали готовить на третий день после сбития, в воскресенье 20 июля 2014 года.

Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf.

Вооруженные силы Нидерландов готовили отряд для отправки в Украину. Их целью было вернуть домой тела пассажиров, погибших при уничтожении малайзийского авиалайнера на рейсе MH17. Тысяча вооруженных солдат была готовы сесть на транспортные самолеты и отправиться на Донбасс, где произошла катастрофа. Но, как пишет De Telegraaf, операцию отменили в последний момент.

Издание напоминает, что сразу после сбития Boeing-777 Малайзийских авиалиний в интернет попали многочисленные фото боевиков, позировавших рядом с самолетом.

На первых снимках с Востока Украины было видно, как российские боевики, под контролем которых было место падения самолета Malaysia Airlines, ходили среди обломков, ища ценные вещи и заметая все следы, способные указать на причину трагедии. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте жестко осудил это на следующий день.

"Это абсолютно отвратительно", - отреагировал Рютте.

Общественности он казался слабым, так как несколько дней ситуация оставалась неизменной. Боевики убрали тела подальше от летней жары и сложили их в морозильные камеры в вагонах. А потом они использовали погибших как инструмент на переговорах.

Пока боевики так называемой "ДНР" и правительство Украины спорили за тела, в Нидерландах росло социальное давление. Население требовало вернуть тела погибших.

Министерство обороны Нидерландов молчало. Однако, за кулисами сценарий военного вмешательства был в активной работе. С воскресенья 20 июля командование собиралось в штаб-квартире Вооруженных сил Нидерландов для отработки плана операции. Начальник обороны Вооруженных сил Нидерландов Том Миддендроп попросил военных предложить сценарии.

"Вопрос был следующий: у нас есть место падения, к которому нет доступа. Как можно защитить его, чтобы репатриация останков была возможной? Мы проработали различные типы операций: от осторожных до грубых", - сказал изданию нидерландский генерал Мартин Вайн.

Генерал де Кройф в воскресенье отправился в Шаарсберген для проведения консультаций с командованием 11 аэромобильной бригады. Работу в Украине собирались поручить этой единице Вооруженных сил. Потому что она была создана специально для проведения операций в любой точке мира и в короткие сроки.

План, представиленный Де Кройфом, заключался в том, чтобы отправить тысячу нидерландских солдат с легким вооружением и только вещевыми мешками на Донбасс. Они должны были занять позиции на территории в пределах 35 квадратных километров вокруг места падения MH17 и закрепиться на них на несколько дней. Военные должны были помочь следователям и медикам сделать свою работу.

Австралия поддержала нидерландских военных. В конце концов, страна потеряла 27 своих граждан в авиакатастрофе в Донбассе. По словам Мартина Вайна, план ставил цель. Но чтобы достичь ее, нужно было импровизировать. Как батальон должен был попасть на место падения самолета? Идей не было. Командиру нужно было позаботиться о том, чтобы получить транспорт для солдат уже на месте. Самым большим вызовом оставалась чрезвычайно нестабильная ситуация на месте катастрофы.

Территория была под контролем боевиков России. Как сделать так, чтобы нидерландским солдатам не пришлось вступать с ними в бой? Нидерландские и австралийские военные были убеждены, что справились бы с русскими отрядами. Но это привело бы к эскалации. А вступать в схватку с вооруженной до зубов армией России, которая стояла по другую сторону границы, никто не хотел.

В воскресенье 20 июля 11 аэромобильная бригада начала собирать все необходимое для миссии. Катастрофа произошла в разгар отпусков. Но солдаты возвращались из них досрочно, чтобы принять участие в операции. Некоторые соглашались, находясь даже в Южной Америке. Между тем, в Нидерландах подразделения обеспечения собрали большие запасы боеприпасов, воды и пайков. Отряд был готов отправиться на задание через 38 часов. В среду, 23 августа, он был в официальном режиме ожидания. На следующий день командир батальона Кас Шройерс провел брифинг для своих солдат. Но на самом деле на тот момент часть отряда еще была не на месте. Солдаты принимали участие в учениях в Португалии. Их отозвали ранее, чтобы они сразу по прибытии домой отправились в Украину. Но пока они летели в Нидерланды, Министерство обороны страны отменило миссию.

В понедельник после нескольких дней споров с украинским правительством, российские боевики все же позволили поезду забрать вагон с морозильными камерами из города Торез. Во вторник вагон прибыл в Харьков. Через день первые самолеты с останками жертв катастрофы могли отправиться в Нидерланды. Оставалось задача провести расследование на месте падения на Востоке Украины. Как оказалось, это можно сделать под меньшим надзором. Поэтому было принято решение отправить 40 невооруженных военных полицейских.