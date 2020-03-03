Укрпочта изменила ущерб и прибыли: за год - более 1,2 млрд грн. Инфографика

3 марта, 2020, 10:25

По итогам 2019 Укрпочта получила 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытками 627 млн грн в 2018 году

Об этом сообщили в компании.

"Таким образом финансовый результат компании за год улучшился на 1,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Чистый доход Укрпочты от реализации товаров, работ, услуг в 2019 году составил около 8,1 млрд грн. Он вырос почти на 1,3 млрд грн, или на 18,7% по сравнению с 2018 годом.

Доходы от письменной корреспонденции и мелких пакетов выросли на 23,9%, посылок - на 22,8%, платежей - на 20,5%, периодических изданий - на 6,5%. Также компания в 2019 году получила 69 млн грн дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Расходы на оплату труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 411, 3 млрд грн и составили 4,7 млрд грн. Вместе с начислениями они составляли 5,8 млрд грн или более 70% от доходов компании.

Средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7443,1 грн.

Укрпочта в 2019 году году заплатила почти 2,5 млрд грн налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, что на 14,4% больше чем в 2018 году.

"2019-й стал переломным годом для компании. [..] Для меня важны не только количественные результаты, но и те изменения и тот фундамент, который мы заложили в будущее благодаря помощи нашего акционера (Министерства инфраструктуры), Кабинета министров и Верховной Рады. Это тариф на доставку пенсий, возможность продавать имущество и привлекать инвесторов. Как результат - инвестиционная программа 2020 впервые в истории компании составит более 1,6 млрд грн. Это первый шаг, чтобы в течение 2 лет перейти на современные услуги, компьютеризацию и цифровизацию каждого уголка Украины. Что станет возможным благодаря внедрению передвижных отделений и впервые с 1980 года развитии новых современных сортировочных центров ", - отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.