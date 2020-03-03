Украина не будет участвовать в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве 9 мая, - Пристайко

"Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет, готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднования. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не принимать во внимание наши шесть лет войны, в относительном мире ", - заявил Пристайко.

Российская Федерация не посылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.