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Espreso.tvОбществоУкраина не будет участвовать в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве 9 мая, - Пристайко

Украина не будет участвовать в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве 9 мая, - Пристайко


фото: rbc.ua
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет участвовать в праздновании 75-й годовщины окончания войны в Москве 9 мая

Об этом сообщает "День" .

На вопрос, как отреагировал бы Киев, если бы он получил от Москвы приглашения на официальные торжества 9 мая, глава МИД Украины Вадим Пристайко дал понять, что не воспринимает сам факт празднования Дня Победы

"Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет, готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднования. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не принимать во внимание наши шесть лет войны, в относительном мире ", - заявил Пристайко.

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