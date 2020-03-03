Украина не будет участвовать в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве 9 мая, - Пристайко
Об этом сообщает "День" .
На вопрос, как отреагировал бы Киев, если бы он получил от Москвы приглашения на официальные торжества 9 мая, глава МИД Украины Вадим Пристайко дал понять, что не воспринимает сам факт празднования Дня Победы
"Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет, готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднования. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не принимать во внимание наши шесть лет войны, в относительном мире ", - заявил Пристайко.
- Российская Федерация не посылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-