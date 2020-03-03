Укравтодор сможет взять кредитов на 19,3 млрд под государственные гарантии

3 марта, 2020, 09:55

Кабинет Министров Украины выделил "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Это позволит Укравтодору привлечь 19,3 млрд грн на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно. Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", - сообщил премьер.