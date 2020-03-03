Укравтодор сможет взять кредитов на 19,3 млрд под государственные гарантии
3 марта, 2020, 09:55
Кабинет Министров Украины выделил "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Это позволит Укравтодору привлечь 19,3 млрд грн на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно. Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", - сообщил премьер.
- Напомним, в третьей декаде февраля государственное агентство автомобильных дорог Украины начало работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины , хотя планировали начать ремонт с 1 марта.
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