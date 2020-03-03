 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкравтодор сможет взять кредитов на 19,3 млрд под государственные гарантии

Укравтодор сможет взять кредитов на 19,3 млрд под государственные гарантии

Кабинет Министров Украины выделил "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Это позволит Укравтодору привлечь 19,3 млрд грн на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно. Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", - сообщил премьер.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать