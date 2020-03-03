У херсонского арбуза появился логотип

3 марта, 2020, 11:17

Для географического указания "Херсонский арбуз" создали собственный логотип, в котором соединились вода и солнце

Об этом сообщает аналитическая платформа Еast-fruit .

"Когда был объявлен конкурс на концепцию и логотип географического названия" Херсонский арбуз ", идея родилась с первых минут. Я родом из жаркого херсонского степи, работаю с местными предпринимателями и фермерами с 2012 года, обожаю солнце и солнечную ягоду, полную сладкой воды. Отсюда и концепция о сочетании в знаке воды и солнца Херсонщины ", - рассказала основательница дизайн-студии Victory House, которая разработала знак, Виктория Кулакова.

Отмечается, что логотип "Херсонского арбуза" содержит несколько значений-символов. Спираль - стилизованный хвостик арбуза, одновременно - как солярный знак, который указывает на географическое расположение - юг. Также спираль - главный элемент территориального логотипа Херсонского региона - "Скифское солнце", символ которого взято из орнаментов народов, населявших юг Украины.

Волнистые полосы - это и воспроизведения рисунка кожуры арбуза, и природных вод, которыми богата Херсонщина (река Днепр, днепровские плавни, побережье Черного и Азовского морей).

Мягкие плавные формы - это традиционный подход в южных орнаментах ремесленников (вышивка, резьба), тогда как в других регионах страны больше используются геометрические орнаменты.