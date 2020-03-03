Тигипко руководил бы лучше, чем Гончарук, - эксперт Тизенгаузен

3 марта, 2020, 18:19

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен считает, что бывший вице-премьер Сергей Тигипко руководил бы лучше, чем премьер-министр Алексей Гончарук

Об этом он рассказал в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"Тут надо понимать - опыт или отрицательный бэкграунд? Зеленский сейчас выбирает: опыт и негативный бэкграунд у Тигипко, опыт и негативный бэкграунд у Хорошковского, которых замеряли в этом информационном вбросе. Поняли, что общество, лидеры общественного мнения, какие-то представители других политических сил их не воспринимают. Хотя те, кто понимает - прекрасно понимают, что Тигипко в роли премьер-министра это далеко не худшая кандидатура. Да, у него за спиной "Партия регионов". Да, у него большое количество спорных моментов сейчас. Но управлял бы он лучше, чем Гончарук. Поэтому есть еще второй вариант, взять таких ноу-неймов, как господин Гончарук, с более или менее нормальной репутацией, поставить их туда и уже к ним приставить таких, как выразился господин Зеленский: "Людей, которые будут усиливать Кабмин". Таких теневых кураторов, которые будут их направлять", - сказал эксперт.

Он также добавил, что Тигипко и Хорошковский уже давно ходят в Офис президента. Тот "вброс" о Тигипко и Хорошковском в качестве кандидатов на главу правительства - попытка измерить, как отреагирует общество.