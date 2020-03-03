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Espreso.tvОбществоСША в ОБСЕ заявили, что не снимут санкции из РФ до полной деоккупации Крыма

США в ОБСЕ заявили, что не снимут санкции из РФ до полной деоккупации Крыма

США будут сохранять "крымские" санкции против России, пока она не выйдет из Крыма

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает РБК-Украина .

Гилмор также отметил, что США будут сохранять санкции в отношении Донбасса.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия - ред.) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы употребляем с целью отстаивания того, что правильно ", - сказал Гилмор.

Он сравнил непризнания вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР - ред.). Точно так же мы будем отстаивать эту предложение (о вхождении Крыма в состав России., - ред.), пока оно не изменится ", - добавил Гилмор.

  • Украинская делегация в ООН при поддержке стран-партнеров инициирует проведение в пятницу, 6 марта, заседание Совета безопасности по нарушениям прав человека в оккупированном Россией Крыму.
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