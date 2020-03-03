США в ОБСЕ заявили, что не снимут санкции из РФ до полной деоккупации Крыма
Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает РБК-Украина .
Гилмор также отметил, что США будут сохранять санкции в отношении Донбасса.
"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия - ред.) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы употребляем с целью отстаивания того, что правильно ", - сказал Гилмор.
Он сравнил непризнания вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.
"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР - ред.). Точно так же мы будем отстаивать эту предложение (о вхождении Крыма в состав России., - ред.), пока оно не изменится ", - добавил Гилмор.
- Украинская делегация в ООН при поддержке стран-партнеров инициирует проведение в пятницу, 6 марта, заседание Совета безопасности по нарушениям прав человека в оккупированном Россией Крыму.
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