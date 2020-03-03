США могут ограничить въезд в страну из-за вспышки коронавируса

3 марта, 2020, 16:36

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести дополнительные ограничения на въезд в страну из-за эпидемии коронавируса

По словам Трампа, в первую очередь ограничения коснутся стран, где наблюдается наиболее резкий рост случаев заражения, сообщает CBS News.

При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.