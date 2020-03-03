США могут ограничить въезд в страну из-за вспышки коронавируса
3 марта, 2020, 16:36
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести дополнительные ограничения на въезд в страну из-за эпидемии коронавируса
По словам Трампа, в первую очередь ограничения коснутся стран, где наблюдается наиболее резкий рост случаев заражения, сообщает CBS News.
При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-