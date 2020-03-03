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Espreso.tvОбществоСоздатели фильма "Усатый фанк" об украинской музыке 1970-х выложили первый трейлер

Создатели фильма "Усатый фанк" об украинской музыке 1970-х выложили первый трейлер


фото: кадр з фільму-концерту "Червона рута"
Авторы фильма-исследования рассказывают об Украине после периода "оттепели", когда в стране начали появляться коллективы, призванные стать аналогами западных музыкальных групп

Об этом сообщается на странице фильма "Усатый фанк" на Facebook.

На YouTube появился первый трейлер документального фильма "Усатый фанк" об украинских музыкальных коллективах 1970-х годов. Картина расскажет о становлении оригинальной музыкальной сцены в Украинской ССР - но синхронизированной с мировыми тенденциями. Лицами золотой эпохи украинской эстрады стали группы "Ель", "Свитязь", "Арника", "Кобза", "Узоры путей", "Март", "Колокола", "Водограй" и другие.

Фильм "Усатый фанк" победил в отборе Государственного агентства Украины по вопросам кино и получил финансовую поддержку в размере 1,7 миллиона гривен. Сценарий к картине написал музыкальный журналист Виталий Бардецкий, а режиссером выступил Александр Ковш. Премьера фильма запланирована на 2020 год.

 

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