Создатели фильма "Усатый фанк" об украинской музыке 1970-х выложили первый трейлер
Об этом сообщается на странице фильма "Усатый фанк" на Facebook.
На YouTube появился первый трейлер документального фильма "Усатый фанк" об украинских музыкальных коллективах 1970-х годов. Картина расскажет о становлении оригинальной музыкальной сцены в Украинской ССР - но синхронизированной с мировыми тенденциями. Лицами золотой эпохи украинской эстрады стали группы "Ель", "Свитязь", "Арника", "Кобза", "Узоры путей", "Март", "Колокола", "Водограй" и другие.
Фильм "Усатый фанк" победил в отборе Государственного агентства Украины по вопросам кино и получил финансовую поддержку в размере 1,7 миллиона гривен. Сценарий к картине написал музыкальный журналист Виталий Бардецкий, а режиссером выступил Александр Ковш. Премьера фильма запланирована на 2020 год.
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