СБУ разоблачила священника на торговле гранатами

3 марта, 2020, 17:37

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили священнослужителя одного из храмов Ривненской области на торговле военными средствами поражения, незаконно вывезенными из района ООС

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО/ООС с проповеднической миссией. Из командировок сановник возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых. Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ривного", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тыс.

В рамках уголовного производства открытого подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины настоятелю сообщено о подозрении.