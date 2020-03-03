С McDonalds, банков и Новой почты: в Укрпочту привлекли новое руководство
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Игорь Смелянский.
"Начиная с этого года мы больше не выживаем, а строим новую компанию, для чего я решил сделать reload команды, в которой мы даем возможность проявить себя внутренним кандидатам и привлекаем в команду новых", - заявил он.
Среди них, в частности:
-
Валентина Дудко - заместитель генерального директора по развитию "Укрпочты"
Ранее занимала должность директора департамента развития "Укрпочты" и клиентской поддержки. До этого она работала заместителем председателя совета директоров "Дельта Банка" и заместителем председателя правления ТАСкомбанк по развитию розничного бизнеса.
-
Валентин Олещенко - заместитель генерального директора "Укрпочты" по корпоративному бизнесу
Ранее был председателем Киевской дирекции "Укрпочты". На новой должности будет отвечать за работу с интернет-магазинами, юридическими лицами и государственным сектором.
-
Заместители Михаил Лашкин (будет отвечать за бизнес в регионах) и Елена Степина, которая будет заниматься ключевыми клиентами и развитием продуктового ряда, пришли в компанию из Новой Почты.
-
Ирина Кутс - главная бухгалтер "Укрпочты"
Ранее Ирина Кутс работала в компании Beeline Telecommunications в должности главного бухгалтера. В "Укрпочте" она должна реализовать проект перевода на новую ERP-платформу и улучшить отчетность компании.
-
Борис Манойлов - заместитель генерального директора "Укрпочты" по IT
Ранее Борис Манойлов был директором департамента развития инфраструктурных систем "Укрпочты". На новой должности ему в ближайшие два года придется заменить 80% IT-систем в компании.
-
Манойлову будут помогать Александр Панченко, который будет заниматься IT-инфраструктурой, Александр Чернолуцкий, который возьмется за IT-поддержку (ранее работал в "Дельта Банка"), а также Владимир Прудка, который будет разрабатывать IT-программы.
Кроме того, Иосифа Борнака назначили председателем Киевской дирекции "Укрпочты", Юрий Савченко, ранее работавший в "Укртелекоме", стал руководителем Харьковской дирекции, Юрий Набасов с McDonalds возглавил Полтавскую, а Николай Громов с "Датагруп" - Хмельницкую.
"Это примерно 70% тех изменений, которые я хочу видеть. Надеюсь, в течение марта мы закончим остальные 30%, чтобы обновленная и усиленная команда смогла реализовать те планы, которые мы себе поставили ", - добавил Смелянский.
- Напомним, по итогам 2019 Укрпочта получила 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытками 627 млн грн в 2018 году.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-