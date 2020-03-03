С апреля в Украине должна заработать система электронных больничных, - Дубилет
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.
"Идея проста. Вместо того, чтобы выписывать больничные (официально, "больничные листы") на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи ", - отметил Дубилет.
Он назвал ряд причин, почему это хорошо:
1. Вокруг больничных происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн. Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарда гривен в год. Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листья будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе.
2. Гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию и он может закрываться без приложения визита (визит нужен, если срок другой).
3. Убираем лишнюю бюрократию. Информация в фонд и к работодателю передается автоматически, а без долгого круговорота бумажных бланков.
4. Возможно, вы помните новость прошлого года, когда в стране закончились бланки строгой отчетности для этих листьев? С новой системой эти бланки не потребуются.
По словам Дубилет, внедрение этой системы не будет стоить налогоплательщикам в Украине "почти ничего":
"Ибо мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - отметил он.
"Должны запуститься уже в апреле", - добавил он.
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