Ryanair сократит до 25% рейсов в Италию на коротких маршрутах из-за коронавируса

3 марта, 2020, 10:53

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair сократит программу коротких перелетов в и из Италии на 25%

Об этом сообщили в авиакомпании.

Сокращение планируется в период с 17 марта по 8 апреля 2020 года.

В компании заявили о значительном сокращении заказов билетов на конец марта - начало апреля из-за распространения коронавируса COVID-19.

Кроме того, в Ryanair отметили ростом количества пассажиров, забронировать билеты, но не явились на рейсах, особенно в Италии и из нее.

"Ryanair продолжит внимательно отслеживать бронирования и адаптировать расписание полетов в соответствии с дальнейшего развития ситуации. Компания тесно сотрудничает с властями государств и выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по безопасности полетов для обеспечения здоровья наших клиентов ", - говорится в сообщении.

Отметим, Ryanair не выполняет рейсов из аэропортов Украины в Италию. Впрочем многие украинский летают в Италию из Украины рейсами Ryanair с пересадкой в Польше или Литве.