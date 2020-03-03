Ryanair сократит до 25% рейсов в Италию на коротких маршрутах из-за коронавируса
Об этом сообщили в авиакомпании.
Сокращение планируется в период с 17 марта по 8 апреля 2020 года.
В компании заявили о значительном сокращении заказов билетов на конец марта - начало апреля из-за распространения коронавируса COVID-19.
Кроме того, в Ryanair отметили ростом количества пассажиров, забронировать билеты, но не явились на рейсах, особенно в Италии и из нее.
"Ryanair продолжит внимательно отслеживать бронирования и адаптировать расписание полетов в соответствии с дальнейшего развития ситуации. Компания тесно сотрудничает с властями государств и выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по безопасности полетов для обеспечения здоровья наших клиентов ", - говорится в сообщении.
Отметим, Ryanair не выполняет рейсов из аэропортов Украины в Италию. Впрочем многие украинский летают в Италию из Украины рейсами Ryanair с пересадкой в Польше или Литве.
- Отметим, ранее венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air внесла значительные изменения в расписание авиарейсов в Италии с 11 марта по 2 апреля в связи с распространением коронавируса.
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