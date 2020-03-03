Рябошапку оставят на должности, - "слуга народа" Скичко
3 марта, 2020, 21:43
Главу Офиса генпрокуратуры Руслана Рябошапку оставят на должности
Об этом заявил нардеп от фракции "Слуги народа" Александр Скичко, информирует 24 канал.
"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта, - ред.) рассматриваться не будет", - отметил Скичко.
Однако, по его словам, все будет зависеть от отчета по результатам проведенной за 6 месяцев работы. Будет иметь значение то, на каком этапе находятся важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.
"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а потом будем принимать решение", - добавил нардеп.
Скичко также прокомментировал работу МВД. По его словам, ведомство в течение 6 месяцев работало лучше, чем другие министерства. В то же время нардеп отметил, что МВД есть в чем совершенствоваться.
- Напомним, что по разным данным, президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьером .
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