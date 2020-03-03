Россияне на Донбассе применили тяжелую артиллерию, ранены 5 бойцов ООС и мирная жительница
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - с миномета калибра 120 мм; в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новомихайловкой - с миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били вблизи Орехово со 120-мм миномета (10 мин) и станковой противотанкового гранатомета (4 выстрела) дважды в районе Новотошковское - с миномета калибра 120 мм - 31 мина; дважды неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, оккупанты обстреляли мирных жителей населенного пункта Красногоровка с миномета калибра 120 мм. В результате разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого были ранены местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.
2 марта в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевых поражений.
С начала дня 3 марта российский оккупационные войска с миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.
По данным штаба ООС, оккупанты в течение последних двух суток потеряли 4 террористов убитыми, еще 2 - ранеными. Также Объединенные силы уничтожили 2 единицы вражеской военной техники.
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