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Espreso.tvОбществоРада уволит Маркарову: Минфин может возглавить чиновник правительства Тимошенко, - СМИ

Рада уволит Маркарову: Минфин может возглавить чиновник правительства Тимошенко, - СМИ


фото: epravda
Верховная Рада может уволить министра финансов Оксану Маркарову от должности на заседании 4 марта

Об этом НВ сообщили три осведомленных источника.

Заметим, Маркарова возглавляет министерство с июня 2018 года после освобождения от должности министра финансов Александра Данилюка. Маркарова была его первым заместителем. 22 ноября 2018 года Рада назначила ее министром финансов.

Издание сообщает, что сейчас обсуждается кандидатура Игоря Уманского, который был и.о. министра финансов в 2009-2010 годах в правительстве Юлии Тимошенко.

 

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