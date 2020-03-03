"Я бы на этот концерт не пошел", - Петр Порошенко ответил на вопрос о появлении своего сына на концерте рэпера Face в Лондоне
3 марта, 2020, 18:22
Пятый президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады ответил на вопрос о появлении своего сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Порошенко отметил, что не влияет на решение сына, но сам на такой концерт не пошел бы.
Петр Порошенко также обратил внимание на то, что исполнитель Face поддерживал акции оппозиции в Москве, выпустил остросоциальный альбом, который критикует путинскую политику, а также высказывался против аннексии Крымского полуострова.
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