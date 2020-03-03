"Украина будет разворачиваться в сторону России": Устинова об изменениях в правительстве
Об этом она сказала в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.
"Я когда посмотрела не только на будущее назначение господина Емца, который был министром здравоохранения при Януковиче, а на другие назначения, которые нам готовят, то мне стало понятно последнее голосование и снятие определенных поправок пророссийской силой ОПЗЖ. И когда я посмотрела на те подписи, которые были собраны под отставкой генпрокурора, а до этого директора НАБУ - это нам показывает новую коалицию "Слуги народа" и ОПЗЖ.
Она добавила, что власть не прислушивается к советам западных партнеров о том, что реформы нужно внедрять дальше, о том, что нельзя менять ключевых министров, нельзя менять независимых силовиков.
"Мы видим, что вероятно состоялась некая договоренность с пророссийскими силами и Украина будет разворачиваться в сторону России", - отметила Устинова.
- Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что сейчас не те обстоятельства, чтобы менять правительство.
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