"Супервторник": сегодня в США демократы в 14 штатах будут выбирать соперника для Трампа
Об этом сообщает ВВС .
Дональд Трамп не имеет конкурентов среди республиканцев, поэтому "праймериз" там скорее формальность. Поэтому главное внимание приковано к "праймериз" демократов: 14 штатов голосовать за то, кого они хотят видеть соперником Трампа.
В предвыборной гонке демократов остаются пять кандидатов: Берни Сандерс, Джо Байден, Майкл Блумберг, Элизабет Уоррен и Тулси Хаббард.
Накануне "супервторника" свои кандидатуры сняли сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане и первый открытый гей среди кандидатов Пит Буттеджедж. После этого они официально поддержали Байдена .
Также бывшего вице-президента конгресвумен Бето О'Рурк, которая еще раньше сошла с гонки, экс-советник Барака Обамы Сюзан Райс и несколько конгрессменов.
На сегодняшний день в четырех штатах было избрано всего 155 делегатов. В "супервторник" будут распределены сразу 1357 делегатов. В предыдущих выборах участвуют в том числе два самых населенных штата - Калифорния и Техас.
Сегодняшние "праймериз" важны также тем, что впервые в них возьму миллиардер Блумберг, который уже потратил на свою кампании $ 500 млн.
Блумберг пропустил предыдущие голосования, сосредоточившись на больших штатах, таких как Калифорния, Флорида и Техас, которые голосуют 3 марта. Медиамагнат занимает восьмое место в списке самых богатых американцев.
После "праймериз" в первых четырех штатах у демократов лидирует 78-летний Берни Сандерс, представитель крайне левого крыла партии, для которого это вторая попытка побороться за президентство. В 2016 году он проиграл Хиллари Клинтон.
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