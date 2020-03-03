"Супервторник": сегодня в США демократы в 14 штатах будут выбирать соперника для Трампа

3 марта, 2020, 12:07

В США 3 марта происходит один из важнейших этапов президентской гонки - так называемый "супервторник": в этот день члены и сторонники Демократической и Республиканской партий будут выбирать своего кандидата для выборов в ноябре

Об этом сообщает ВВС .

Дональд Трамп не имеет конкурентов среди республиканцев, поэтому "праймериз" там скорее формальность. Поэтому главное внимание приковано к "праймериз" демократов: 14 штатов голосовать за то, кого они хотят видеть соперником Трампа.

В предвыборной гонке демократов остаются пять кандидатов: Берни Сандерс, Джо Байден, Майкл Блумберг, Элизабет Уоррен и Тулси Хаббард.

Накануне "супервторника" свои кандидатуры сняли сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане и первый открытый гей среди кандидатов Пит Буттеджедж. После этого они официально поддержали Байдена .

Также бывшего вице-президента конгресвумен Бето О'Рурк, которая еще раньше сошла с гонки, экс-советник Барака Обамы Сюзан Райс и несколько конгрессменов.

На сегодняшний день в четырех штатах было избрано всего 155 делегатов. В "супервторник" будут распределены сразу 1357 делегатов. В предыдущих выборах участвуют в том числе два самых населенных штата - Калифорния и Техас.

Сегодняшние "праймериз" важны также тем, что впервые в них возьму миллиардер Блумберг, который уже потратил на свою кампании $ 500 млн.

Блумберг пропустил предыдущие голосования, сосредоточившись на больших штатах, таких как Калифорния, Флорида и Техас, которые голосуют 3 марта. Медиамагнат занимает восьмое место в списке самых богатых американцев.

После "праймериз" в первых четырех штатах у демократов лидирует 78-летний Берни Сандерс, представитель крайне левого крыла партии, для которого это вторая попытка побороться за президентство. В 2016 году он проиграл Хиллари Клинтон.