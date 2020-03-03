"Спокойствие, помощь и здравый смысл": Супрун рассказала, как уберечься от коронавируса

3 марта, 2020, 13:09

Экс-министр здравоохранения предоставила советы, как проводить профилактику, чтобы не заразиться COVID-19

Об этом экс-глава МЗ Ульяна Супрун рассказала в Facebook.

"Наши советы остаются неизменными - сохраняйте спокойствие, помогайте друг другу и распространяйте здравый смысл", - отметила Ульяна.

Она напомнила, что информацию о коронавирусе следует читать только из проверенных источников: отчетов Всемирной организации здравоохранения, украинского Минздрава, центров по контролю и профилактике заболеваний в США, а также - Центра общественного здоровья Украины.

Супрун напомнила о необходимости часто мыть руки с мылом, по меньшей мере 20-30 секунд

"Если нет возможности помыть руки с водой и мылом, стоит использовать спиртосодержащие антисептик для рук - раствор с содержанием спирта 60-80% или с 2% хлоргексидина. Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, обрабатывать руки надо не менее 30 секунд и особое внимание уделить ногтям (здесь накапливается больше грязи). При первой же возможности помойте руки мылом и водой ", - добавила экс-министр.

Ульяна Супрун предостерегает не касаться грязными руками глаз, носа или рта и избегать тесного контакта с больными людьми и толпы.

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:

▪ Оставайтесь дома, если заболели.

▪ Избегайте тесного контакта с другими людьми.

▪ прикрыть рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки.

▪ Регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

▪ Будьте на связи со своим семейным врачом.