"Слуги" планируют разделить объединенные ранее министерства экономики и сельского хозяйства, - Качура

3 марта, 2020, 11:13

Во фракции "Слуга народа" считают необходимым отделить должности министра экономического развития и министра сельского хозяйства

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти от фракции "Слуга народа" Александр Качура в кулуарах ВР, передает " РБК-Украина ".

По словам нардепа, из-за объединения страдает определенная отрасль, ведь сейчас у руководителя министерства нет времени заниматься этим направлением.

"Вопрос не в персоналиях, а в целом в работе и в подходе. Потому что министр экономики и министр сельского хозяйства ... не могут быть объединены эти министерства. Ведь руки не добираются в него, а еще и сельское хозяйство. То есть будет очевидно страдать какая отрасль от того, что у руководителя нет времени заниматься этим направлением. Поэтому мы будем обсуждать много вопросов. Первое - это разделение, кадровые изменения ", - сказал Качура и добавил, что кадровые изменения точно состоятся.