"Роскошный апрель", - Диденко пообещала до +20 на юге

3 марта, 2020, 16:55

В центре, на востоке и юге будет "апрельская" погода, до +20 градусов, на крайнем западе дождь, +5...+10. В Карпатах возможен мокрый снег

О погоде на среду, 4 марта, рассказала синоптик Наталья Диденко для Еспресо.TV.

"4 марта Украина будет чуть ли не самой теплой в Европе", - утверждает госпожа Наталья.

Завтра у нас ожидается +12...+18 градусов, а на юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов.

"В Киеве завтра будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше, как солнце захочет", - утверждает наш синоптик.

На крайнем западе до +5...+10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.