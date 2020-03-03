"Роскошный апрель", - Диденко пообещала до +20 на юге
3 марта, 2020, 16:55
В центре, на востоке и юге будет "апрельская" погода, до +20 градусов, на крайнем западе дождь, +5...+10. В Карпатах возможен мокрый снег
О погоде на среду, 4 марта, рассказала синоптик Наталья Диденко для Еспресо.TV.
"4 марта Украина будет чуть ли не самой теплой в Европе", - утверждает госпожа Наталья.
Завтра у нас ожидается +12...+18 градусов, а на юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов.
"В Киеве завтра будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше, как солнце захочет", - утверждает наш синоптик.
На крайнем западе до +5...+10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.
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