"Попкорн в Раду": нардепы написали письмо Разумкову

3 марта, 2020, 19:53

Депутаты от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, Николай Величкович и Алексей Гончаренко написали письмо председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с просьбой "обеспечить попкорном" заведения питания в парламенте

Письмо опубликовал Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Просим Вас дать поручение руководителю аппарата Верховной Рады Украины Штучному В.В. срочно обеспечить наличие и продажу попкорна в заведениях питания Верховной Рады Украины во время пленарных заседаний 4 марта 2020 года", - говорится в обращении.