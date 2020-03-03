"Обворовываете 12 млн украинцев": Розенко назвал "циничной ложью" объяснение правительством отсутствия индексации пенсий

3 марта, 2020, 13:30

Экс-вице-премьер-министр, экс-министр социальной политики Павел Розенко назвал нарушением закона со стороны правительства затягивание индексации пенсий, которое должны были осуществить до 1 марта

Об этом Розенко написал в Facebook.

"Для тех, кто" в танке "! Раскладываю по полочкам! Все эти истории нынешних" слуг народа "о том, что" правительство не перечислил пенсии, потому что в законе не установлен четкий срок проведения перерасчета "- циничная ложь и манипуляция! Статья 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании": "для обеспечения индексации пенсии ЕЖЕГОДНО производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии". ВНИМАНИЕ! не «щопивтора года», не «каждые два года", а именно: ЕЖЕГОДНО !! Если в ЗЕ-власти есть проблемы с математикой, то год - это 12 месяцев, а не 18! " - написал Розенко.

Экс-вице-премьер напомнил, что последний раз индексацию было проведено более года назад.

"Последняя индексация пенсий по статье 42 закона была осуществлена прошлым Правительством 1 марта 2019! Именно поэтому очередной перерасчет пенсий должен быть в срок до 1 марта 2020 ГОДА! Вопросов к правительству у меня НЕТ НИКАКИХ! Вопрос к Владимиру Зеленскому и Слуг народа: понимаете ли вы, что путем "переноса" индексации на сентябрь ВЫ ТУПО ОБВОРОВЫВАЕТЕ 12 МЛН УКРАИНЦЕВ? Понимаете ли вы, что за полгода мы сделаем с вашими рейтингами? Понимаете ли, что расчет на то, что перед местными вы бросите подачку пенсионерам в 200 гривен не сработает и будет воспринято пенсионерамы однозначно негативно ", - написал Розенко.