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Espreso.tvОбщество"Неожиданно выяснили, что в чем-то надо иметь опыт": дипломат Лубкивский о правительстве "Слуг народа"

"Неожиданно выяснили, что в чем-то надо иметь опыт": дипломат Лубкивский о правительстве "Слуг народа"

Дипломат Даниил Лубкивский прокомментировал возможные изменения в правительстве

Об этом он написал в Facebook.

"Не могу поверить, как ясно представители" Слуг народа "увидели глубину провалов своего правительства. А как неожиданно выяснили, что в чем-то надо иметь опыт. Не повезло им с этим правительством, конечно. Подвело оно их", - написал Лубкивский.
 
Ему кажется, что через полгода окажется, что "опыта в чем-то" тоже может быть недостаточно.
 
"Опыт бывает разный, штука условная. Интересно, на кого" Слуг Народа "выведут их напряженные интеллектуальные поиски через полгода? На вредителей, троцкистов и уклонистов? На себя ли на президента Зеленского, который взял на себя всю ответственность за внутреннюю и внешнюю политику ? ", - написал он.

 

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