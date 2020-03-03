"Неожиданно выяснили, что в чем-то надо иметь опыт": дипломат Лубкивский о правительстве "Слуг народа"

"Не могу поверить, как ясно представители" Слуг народа "увидели глубину провалов своего правительства. А как неожиданно выяснили, что в чем-то надо иметь опыт. Не повезло им с этим правительством, конечно. Подвело оно их", - написал Лубкивский.

Ему кажется, что через полгода окажется, что "опыта в чем-то" тоже может быть недостаточно.

"Опыт бывает разный, штука условная. Интересно, на кого" Слуг Народа "выведут их напряженные интеллектуальные поиски через полгода? На вредителей, троцкистов и уклонистов? На себя ли на президента Зеленского, который взял на себя всю ответственность за внутреннюю и внешнюю политику ? ", - написал он.