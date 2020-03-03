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Espreso.tvОбщество"Не понимает, куда точно двигаться", - Загородний о возможной отставке Милованова

"Не понимает, куда точно двигаться", - Загородний о возможной отставке Милованова

Политтехнолог Тарас Загородний критически высказался о достижениях Тимофея Милованова во главе Минэкономики и сельского хозяйства и выразил надежду на увольнение его с должности

Свое отношение к действующему министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову политтехнолог Тарас Завгородний выразил в эфире "Вечера с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"Есть господин Милованов, но он мне напоминает старый советский анекдот. Когда куры в колхозе передохли, а он жалуется, потому что у него ж еще много идей", - заявил Загородний.

Он добавил, что Милованов напоминает ему человека, у которого есть идеи, которые не имеют отношения к реальной жизни и экономике.

"Вот это так и влияет. Надеюсь, и господина Милованова тоже заменят. Потому что он точно не понимает, куда точно двигаться", - отметил Тарас Загородний.

 

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