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Espreso.tvОбщество"Есть вопросы и к Баканову": Дубинский об изменениях в правительстве

"Есть вопросы и к Баканову": Дубинский об изменениях в правительстве

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский ответил на вопрос о кадровых изменениях в правительстве
Об этом он сказал перед заседанием фракции "Слуга народа", передает Еспресо.TV .

"Несколько недель назад были собраны подписи об отставке Сытника. И 158 подписей о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке. Согласно закону о Генеральной прокуратуре это свидетельствует о фактическом увольнении. Завтра будет тяжелый день для силовиков. Потому что есть вопросы и к Баканову, который является главой СБУ. Потому что защиты национальной государственности и безопасности я под его руководством не вижу. вижу только обыски у журналистов ", - сказал Дубинский.

 

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