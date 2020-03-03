"Есть вопросы и к Баканову": Дубинский об изменениях в правительстве

3 марта, 2020, 19:32

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский ответил на вопрос о кадровых изменениях в правительстве

Об этом он сказал перед заседанием фракции "Слуга народа", передает Еспресо.TV

"Несколько недель назад были собраны подписи об отставке Сытника. И 158 подписей о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке. Согласно закону о Генеральной прокуратуре это свидетельствует о фактическом увольнении. Завтра будет тяжелый день для силовиков. Потому что есть вопросы и к Баканову, который является главой СБУ. Потому что защиты национальной государственности и безопасности я под его руководством не вижу. вижу только обыски у журналистов ", - сказал Дубинский.