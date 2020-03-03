"ЕС" требует созыва внеочередного заседания насчет не индексированных пенсий, ситуации с коронавирусом и прекращения финансирования ATR, - заявление фракции

3 марта, 2020, 12:54

В повестку дня внеочередного заседания, которое созывает Зеленский, ни один из этих вопросов не внесен

Приводим заявление фракции, опубликованную на сайте "ЕС" полностью.

"Уважаемые украинцы!

Нужно повышать пенсии украинским пенсионерам?

Украинцы - за. "Европейская Солидарность" - за. Зеленский - против.

Нужно поддерживать крымскотатарский телеканал АТР?

Украинцы - за. "Европейская Солидарность" - за. Зеленский - против.

Именно поэтому в повестку дня внеочередного заседания, которое созывает Зеленский, один из этих вопросов не внесен.

А ради чего Зеленский собирает парламент? Чтобы переложить ответственность за провалы почти по всем направлениям с себя на другого.

Видимо он забыл, что скоро год, как у власти. Видимо, он также забыл, сосредоточивший в своих руках почти абсолютную власть.

Даже если ежемесячно менять формального премьера, это все равно будет правительство Зеленского. Например посмотрите на этот зал, потому что в нем сидит 250 Зеленских. Поэтому кого не приложи, а ответственность несет персонально он. Персонально Зеленский.

Напомню, что за это почти год Зеленский продемонстрировал свою полную некомпетентность и неспособность управлять страной.

Каждая кризисная ситуация это демонстрировала. Сбивают российской ракетой украинский самолет, а он потерялся в Омане. Россияне начинают наступление 18 февраля, а для него это просто "провокация".

Коронавирус еще не пришел, а экономику уже развалили. Посмотрите как падает украинская промышленность. Почему резко упали поступления в бюджет? Почему вы отказываетесь автоматически индексировать пенсии? Зачем вы убиваете украинского экспортера? Зачем подкручиваете статистику до нужных показателей, как аферисты сматывают спидометр?

Когда предшественники, как вы говорите "воровали" - казна была полной, а экономика демонстрировала стабильный рост. Только пришли "честные" и перестали воровать - деньги закончились, а экономика пошла вниз. Значит - вы или крадете у турборежиме, или врете с таким же ускорением.

"Европейская Солидарность" требует созыва внеочередного заседания, на котором среди прочих, будут рассмотрены вопросы индексации пенсий, вопрос отмены антифопивських и антибизнесових законов и вопросы финансирования крымскотатарского телеканала АТR.

Уважаемый господин председатель, объявите это реально необходимо украинскому обществу внеочередное заседание, или срочно выдайте подписные листы для его созыва.

Общество видит, что власть Зеленского не способна воплотить ни одной из своих предвыборных обещаний. Зеленский не занимается страной. Вместо этого он занимается политическими преследованиями оппозиции, патриотов и волонтеров.

Факты политического преследования в Украине широко обсуждаются в западной прессе. В частности, в недавнем материале в "Нью-Йорк Таймс" американские журналисты сравнивали Зеленского с Януковичем - а мы все хорошо помним, как закончил Виктор Федорович ", - говорится в заявлении.