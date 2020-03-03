"До выяснения личности заявителя": Вовк обещает удалить с сайта ОАСК новость о якобы иске Гончарука

3 марта, 2020, 22:50

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что сообщение о якобы иске премьер-министра Украины Алексея Гончарука, поданный в ОАСК будут удалены с сайта учреждения

Об этом Вовк написал в Facebook.

"После обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, поступившего сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать", - отметил Вовк.

По его словам, в связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министром Алексеем Гончаруком такое заявление в судебное заседание не подавалось, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность

"Новость будет удалена до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", - добавил председатель суда.