"До выяснения личности заявителя": Вовк обещает удалить с сайта ОАСК новость о якобы иске Гончарука
Об этом Вовк написал в Facebook.
"После обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, поступившего сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать", - отметил Вовк.
По его словам, в связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министром Алексеем Гончаруком такое заявление в судебное заседание не подавалось, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность
"Новость будет удалена до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", - добавил председатель суда.
- Ранее в Facebook Окружного административного суда Киева появилось сообщение, что поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Гончарук.
- Затем Правительственный портал обнародовал сообщение об отсутствии иска Гончарука с требованием запретить Разумкову вносить в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина.
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