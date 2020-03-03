Путин: люди, которые довели до революции, во власти не задерживаются
Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", отвечая на вопрос об иностранных агентах и "активной части общества", с которой государство РФ общается "при помощи дубинок"
"Активная часть общества - не только так называемая несистемная оппозиция, которая нарушает действующий закон. Зачем вы так сужаете активную часть общества? Активная часть общества - это и волонтеры, их уже миллионы у нас, миллионы уже (...). Есть и всегда была, и всегда будет такая часть общества в любой стране, которая не согласна с действующей властью. И это очень хорошо, что такие люди есть", - сказал российский лидер.
"Кстати, вот обратите внимание, если происходят какие-то революционные события, люди, которые довели до революции, они, как правило, во власти тоже не задерживаются. Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые остались после Октябрьского переворота на достаточно долгое время. И потом сами развалились и страну за собой потянули", - отметил он.
Накануне Владимир Путин внес в Государственную думу РФ проект изменений в Конституцию страны.
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