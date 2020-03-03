Премьером, прокурором и Верховной Радой у нас работает господин Зеленский, - Порошенко

3 марта, 2020, 12:25

Свое мнение он высказал в кулуарах парламента, передает его пресс-служба.

"Премьер-министром, прокурором и Верховной Радой у нас работает господин Зеленский. В зале парламента сидят 250 Зеленских", - сказал Порошенко.

По его словам, большая власть - это одновременно и большая ответственность.

"Если что-то не получается, используют политтехнологический прием - отправив в отставку, переложить ответственность. Но украинский народ мудрый и все понимает. И относительно обещаний, и об ответственности за то, что сделать не удалось", - сказал пятый президент.

Он заявил, что фракция "ЕС" не участвовала в назначении этого правительства и не будет участвовать в его отставке.

"То, что сейчас происходит - это стыд. И по социальной защите людей - и это не только пенсии. И безопасности - и это не только принятие самолета из Уханя. Реакция на начало наступления российский войск на потерю двух опорных пунктов была какая? Посмотрите в глаза Путину? Продолжить разведения? В день, когда представители встречались в Минске, один наш воин погиб, семь - ранены ", - добавил Порошенко.

По его словам, власть должна дать адекватные ответы на существующие вызовы и угрозы. Отставка неких лиц - это не адекватный ответ.