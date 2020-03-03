Правительство продаст единственного производителя соли в Украине, - Гончарук
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. Артемсоль приватизируют ", - сообщил Гончарук.
Он отметил, что против предприятия открывали производства в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, Артемсоль оштрафовали на 3,14 млн грн. Против руководства этого госпредприятия возбудили дела за взятки в 800 тыс. грн.
"Правительство ставит точку в этой истории. Артемсоль будет приватизирована через прозрачный аукцион ", - добавил Гончарук.
Отметим, государственная компания Артемсоль является одним из крупнейшим в мире предприятием, производит соль. Работает в Донецкой области, добывая соль из шахт.
Ранее государство отменило государственную монополию на производство спирта, выставив на продажу спиртовые заводы государственной компании Укрспирта.
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