Правительство продаст единственного производителя соли в Украине, - Гончарук

3 марта, 2020, 12:42

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации государственной монополии на производство соли. Государственное предприятие Артемсоль продадут

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. Артемсоль приватизируют ", - сообщил Гончарук.

Он отметил, что против предприятия открывали производства в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, Артемсоль оштрафовали на 3,14 млн грн. Против руководства этого госпредприятия возбудили дела за взятки в 800 тыс. грн.

"Правительство ставит точку в этой истории. Артемсоль будет приватизирована через прозрачный аукцион ", - добавил Гончарук.

Отметим, государственная компания Артемсоль является одним из крупнейшим в мире предприятием, производит соль. Работает в Донецкой области, добывая соль из шахт.

Ранее государство отменило государственную монополию на производство спирта, выставив на продажу спиртовые заводы государственной компании Укрспирта.